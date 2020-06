Ceccarini: "Per Milik nessun margine di rinnovo, il Napoli è disposto a parlarne con la Juve"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli segue anche Under, piacerebbe molto al club. Milik? Il Napoli è disposto a parlare con la Juventus solo di una contropartita tecnica: Bernardeschi. E dalla Juve c'è freddezza su questa richiesta. La valutazione fatta per Milik è molto alta, il Napoli parte da 50 milioni di euro. Non ci sono i margini per un rinnovo di contratto".