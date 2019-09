Ceccarini rivela: "Il Napoli era vicinissimo a chiudere per De Paul! Poi si è tutto bloccato..."

Nel suo editoriale per TWM il giornalista Niccolò Ceccarini parla di mercato con un retroscena di De Paul: "Non più tardi di qualche mese fa prima l’Inter e poi anche il Napoli erano vicinissimi a chiudere l’operazione con l’Udinese poi però tutto si è bloccato. E così ci ha provato la Fiorentina, che è arrivata ad offrire 30 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita nelle ultime ore di mercato. Ora sull’attaccante argentino c’è da registrare l’inserimento del Milan, che cerca da tempo un giocatore con queste caratteristiche. De Paul può fare la punta esterna, il trequartista, ma anche la mezzala come in Nazionale. L’idea sarebbe quella di fare un tentativo in inverno, anche se la valutazione resta sempre intorno ai 35 milioni di euro".