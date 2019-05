Ceccarini: "Rivoluzione terzini, può partire anche Malcuit! Su Quagliarella..."

Focus mercato a partire da oggi, a bocce ferme non si può parlare d'altro. Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sta provando a forzare i tempi per arrivare a Trippier e Di Lorenzo per la fascia destra. Ho la sensazione che potrebbe partire Malcuit, mentre Hysaj è nel mirino dell'Inter. Per la fascia sinistra Theo Hernandez è uno dei nomi. In attacco invece la priorità è Lozano. Quagliarella? E' una ipotesi che non è caldissima".