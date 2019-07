Ceccarini sicuro: "James arriverà in prestito con diritto di riscatto! Il Torino alza l'offerta per Verdi"

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato, parla a TMW dei movimenti del Napoli: "James Rodriguez e il Napoli sono vicini. L’operazione procede spedita e la sensazione è che si sia arrivati ormai alla fase caldissima della trattativa. L’attaccante colombiano vuole il Napoli, Ancelotti lo considera il miglior acquisto possibile per aumentare la qualità della squadra. Giuntoli e il suo procuratore Mendes stanno lavorando da tempo per sistemare l’affare con Florentino Perez, che vorrebbe almeno 45 milioni di euro dalla sua cessione. Si chiuderà puntando sulla formula di un prestito con diritto di riscatto. James sarà un giocatore del Napoli. Il club azzurro è molto attivo anche sul centrocampo. Giuntoli ha in mano Elmas, classe ‘99, in forza al Fenerbahçe. La trattativa è in dirittura d’arrivo e il Napoli è intenzionato a perfezionare l’intesa in tempi brevissimi sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Appena uscirà Rog (conteso da Genoa e Cagliari) arriverà la fumata bianca. Sempre in uscita, il Napoli continua a parlare con il Torino per definire il trasferimento di Verdi. L’offerta dei granata è di 20 milioni di euro più bonus. Serve un piccolo sforzo ma anche qui ci sono ottime possibilità che l’affare vada in porto".