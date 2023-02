Ceccarini su Tmw: "Dopo Lobotka Napoli concentrato su altri tre rinnovi"

Stanislav Lobotka ha già firmato, presto dovrebbero arrivare altri tre rinnovi in casa Napoli. Lo scrive l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini

Stanislav Lobotka ha già firmato, presto dovrebbero arrivare altri tre rinnovi in casa Napoli. Lo scrive l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com: "Il club azzurro è sempre in movimento e ora si sta concentrando sulla questione rinnovi. Dopo Lobotka, in agenda ci sono quelli di Rrahmani, Di Lorenzo e Juan Jesus".