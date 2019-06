Ceccarini: "Su Manolas anche Milan e club stranieri, il Napoli valuta un aspetto"

Si parla tanto di mercato in questa fase, com'è ovvio che sia. Niccolò Ceccarini, esperto del settore, si è soffermato su Manolas a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non mi sembra così semplice la trattativa per Manolas. La Roma vorrebbe tutta la clausola, il Napoli sta cercando di capire i margini di manovra. L'interesse forte del club azzurro c'è, sarebbe il rimpiazzo ideale, ma bisogna individuare una contropartita per abbassare la cifra della clausola. Sul giocatore ci sono anche Milan e alcuni club internazionali, per cui il Napoli sta provando a capire come trattare con la Roma, con la quale non sono stati fatti passi in avanti".