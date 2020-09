Ceccarini su Milik: "Complicato adesso vendere giocatori in scadenza, novità a metà settimana"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla situazione in casa Napoli: "Milik? Non ci sono stati passi avanti, dovremo aspettare metà settimana per capire quale sarà la squadra alla quale il Napoli proverà a vendere Milik. Ci sono pochissimi soldi in circolazione, complicato vendere soprattutto giocatori in scadenza di contratto. Koulibaly? A meno di clamorosi colpi di scena, credo resterà a Napoli. Credo che a meno che non succeda qualcosa di imponderabile in questo momento, Koulibaly resterà a Napoli.