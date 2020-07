Ceccarini su Pezzella: "Normale che al Napoli piaccia, servono 20 mln"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ovviamente riguardanti il mercato in casa azzurra: "Pezzella-Napoli? Mi sembra abbia contratto fino al 2022, al di là di questo la Fiorentina lo valut 20 mln, questo deve spendere il Napoli per farw questa operazione. Ci sono anche altre idee praticabili per il Napoli, magari qualcuna non è ancora uscita, ma è normale che Pezzella possa piacere".