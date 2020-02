Ceccarini sui rinnovi: "Si sta facendo di tutto per trattenere Mertens. Su Allan..."

L'esperto di mercato Niccolo Ceccarini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dei rinnovi in casa azzurra: "In questo momento c'è un dialogo più aperto tra Mertens e il Napoli, lui si trova bene nel capoluogo partenopeo e ancora non ha preso impegni con altre società. Gattuso lo vede protagonista. Credo che il club azzurro stia facendo il massimo e il belga sta percependo tale sensazione.

Allan? Si sta dialogando con tutti i calciatori. Credo che il Napoli voglia blindare i suoi giocatori anche in caso di una cessione. Allan penso potrebbe partire"