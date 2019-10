Ceccarini svela: "Ibra-Napoli, serve uno sforzo! L'idea di ADL è contratto fino al 2021"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Niccolò Ceccarini scrive: "Ibrahimovic al Napoli per ora è solo un’idea, ma presto potrebbe anche diventare una possibilità concreta. De Laurentiis ha sempre avuto un debole per i campioni e Ibra è uno di questi. In più c’è il grande rapporto con Carlo Ancelotti nato quando entrambi si sono trovati a lavorare insieme a Parigi. E anche questo è un ulteriore elemento a favore. Poi però ci sono altri aspetti da tenere in considerazione. Il primo è il nodo ingaggio, l’altro non secondario riguarda Milik. È chiaro che quella di Ibra è un’operazione costosa anche se sarebbe limitata nel tempo. Al Los Angeles Galaxy Zlatan guadagna 6,5 milioni di euro, il Napoli è lontano da questa cifra e quindi servirebbe uno sforzo reciproco. L’idea del club azzurro è un contratto di un anno e mezzo. Un suo eventuale arrivo però chiuderebbe decisamente le porte a Milik. Ibrahimovic è un titolare, per lui parlano la storia e i numeri. L’attaccante polacco avrebbe così meno occasioni e anche la sua gestione non sarebbe semplice. Il Napoli deve insomma fare le sue valutazioni, anche se la verità è che al momento la trattativa per Ibrahimovic non è cominciata. Presto però potrebbe entrare nel vivo".