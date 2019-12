Ceccarini svela: "Il Real ha puntato Koulibaly, pronta offerta monstre per la prossima estate"

Manca ancora tantissimo al prossimo calciomercato estivo, tanto che nel frattempo c'è ancora la finestra invernale tutta da vivere. C'è chi, però, già sta programmando gli investimenti per la prossima stagione, come il Real Madrid. Proprio gli spagnolo avrebbero messo gli occhi in casa Napoli, come rivela il collega ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ai microfoni di Tmw: "In vista dell’estate il Real Madrid ha deciso di fare altri grandi investimenti. Soprattutto in difesa e tra i giocatori nel mirino c’è anche Koulibaly, nel cui contratto da giugno scatterà anche una clausola da 150 milioni di euro".