Ceccarini: "Tre nomi per il sostituto di Koulibaly. Se parte Allan il Napoli ha un sogno..."

Nel suo editoriale per TMW il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha dichiarato in vista della prossima estate: "Il Napoli è sicuramente la squadra che si muoverà di più. Questa stagione è servita per capire come e dove intervenire. Una rivoluzione che riguarderà tutti i reparti. In difesa Giuntoli sta osservando vari profili. Uno degli obiettivi primari è il difensore centrale che dovrà sostituire Koulibaly. Qui i nomi sono tanti: Kumbulla (su cui però è in vantaggio l’Inter) Vertonghen e Sarr del Nizza. Le idee insomma non mancano. A centrocampo molto ruota intorno al futuro di Allan per il quale l’Everton continua a insistere. Per Ancelotti sarebbe un rinforzo ideale. Qui il Napoli sta facendo le sue valutazioni. Il sogno è Castrovilli ma la Fiorentina ha già detto no a tutte le pretendenti. Non è da escludere che Giuntoli possa tornare su un vecchio obiettivo come Veretout, anche se la Roma non vuole affatto privarsi del francese".