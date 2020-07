Ceccarini: "Under nome giusto per il Napoli, ma molto dipenderà dalla cessione di Milik"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla situazione in casa azzurra: "Under? Può essere un nome giusto, ma molto dipende da che succede con Milik. Se il polacco ba alla Juve, e nell'affare finisce Bernardeschi, è chiaro che la candidatura di Under decade automaticamente".