Ceccarini: "Va avanti la trattativa per il rinnovo di Zielinski. Su Mertens..."

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato anche della situazione in casa Napoli, tra rinnovi e possibili scenari per il futuro, nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Continuano i contatti per il rinnovo di contratto di Mertens. Nonostante ci sia stato un rallentamento le sensazioni restano positive. La trattativa va avanti e lo stesso vale per Zielinski. Anche l’Inter sta facendo le sue riflessioni. In difesa si preannunciano novità. Godin in questa stagione ha faticato ed è possibile che le strade si possano anche separare. Nel reparto a Conte piace molto anche Bastoni, ma è evidente che in caso di partenza dell’uruguaiano serve un altro rinforzo di assoluto livello e qui il nome più caldo resta quello di Kumbulla del Verona".