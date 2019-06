Ceccarini: "Veretout si può chiudere in breve tempo perché vuole andar via"

Sono tanti i nomi che circolano attorno al mondo Napoli come possibili rinforzi in vista della prossima stagione. Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, fa il punto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Castagne è l’unico calciatore che forse l’Atalanta potrebbe far partire di fronte ad una bella offerta da parte del Napoli. Sulla fascia sinistra so che a Giuntoli piace anche Theo Hernandez, visto che andrà via Mario Rui. Sull’attaccante, invece, credo che il vero preferito sia Lozano, che è quello che Ancelotti ha chiesto direttamente a De Laurentiis, che di par suo proverà ad accontentarlo”.



Veretout? La sua idea è quella di lasciare la Fiorentina e il Napoli è considerato come una grande opportunità. Se ci sarà una valutazione congrua non credo che si andrà per le lunghe, malgrado il caos societario a Firenze. La trattativa può andare avanti perché c’è la volontà del giocatore di non rimanere, quindi credo che si possa fare a stretto giro di posta a prescindere dalla nuova proprietà”.