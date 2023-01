Ceduto D'Ursi al Crotone, il Foggia protesta: "Pressioni dal Napoli, impossibile trattenerlo"

In conferenza stampa il tecnico del Foggia, Fabio Gallo, presenta la sfida di domani contro il Picerno parlando anche di mercato

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency

In conferenza stampa il tecnico del Foggia, Fabio Gallo, presenta la sfida di domani contro il Picerno parlando anche di mercato: "Il mercato durante il campionato - riporta tuttocalciopuglia.com - è sempre una rottura di scatole, c’è poco rispetto del lavoro soprattutto da parte dei procuratori. La partenza di D’Ursi non era inaspettata, ci sono state pressioni da parte del Napoli, del Crotone e del ragazzo: risultato, impossibile trattenerlo, così come Chierico, il quale non si era presentato alla ripresa degli allenamenti".