Celta, il difensore Costas: "Lobotka? Ci aiuterà fino alla fine della stagione!"

David Costas, difensore del Celta Vigo, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi proprio sul futuro di Stanislav Lobotka (25), giocatore sul quale proprio il Napoli sta lavorando in queste ultime settimane: "Lo vedo tranquillo e concentrato. In ogni mercato succede la stessa cosa e, alla fine, eccolo qui con noi, a giocare tutte le partite. Ci aiuterà molto da qui alla fine della stagione".