Cena ADL-Spalletti nei prossimi giorni: il presidente non esclude il rinnovo

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Non è escluso che tra oggi e domani Luciano Spalletti possa incontrare a cena Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Il Mattino infatti, il presidente partenopeo potrebbe invitare il tecnico per iniziare a discutere dei piani della prossima estate. La sensazione però è che il numero uno del club attenderà ancora qualche altro giorno. Il contratto non è prioritario, se c'è qualcosa che non va sarà lo stesso Spalletti a farlo presente. Questo però non è esclude a priori neanche il prolungamento del contratto attuale.