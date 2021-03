Cercato anche dal Napoli, Theo Hernandez rivela: "Maldini il mio mito, venne ad Ibiza..."

Tra gli argomenti affrontati da Theo Hernandez nell'intervista a Sportweek c'è anche quello relativo a Paolo Maldini, il dirigente che lo ha voluto fortemente al Milan: "Per convincermi ci ha messo il tempo di un caffè - ha dichiarato il francese - mi ha chiamato e mi ha raggiunto a Ibiza, io non ci credevo... è un mito per me, lo è sempre stato. Ed è importante ogni sua parola. Come Marcelo al Real".