Cercato dal Napoli, il Sassuolo vuole trattenere Boga: tentativo per il rinnovo

Finito il mercato è tempo di programmare i rinnovi. E in casa Sassuolo oltre a quello di Ciccio Caputo, si lavora ai prolungamenti di Filip Djuricic e Gian Marco Ferrari. Contatti in corso, che verranno approfonditi nelle prossime settimane. Prossimamente si cercherà di intavolare trattative anche per allungare i contratti Locatelli e Boga. Intanto il Sassuolo si muove per Caputo, Djuricic e Ferrari. Lo riporta TMW.