Cercato dal Napoli, Koopmeiners vuole solo l'Atalanta: si aspetta prima una cessione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Atalanta attende di completare la cessione di un big, con Romero in cima alla lista, per poi affondare sui colpi in entrata. Il primo nome resta quello di Boga per l'attacco, mentre a centrocampo Koopmeiners sta aspettando la Dea nonostante le molte offerte arrivate all'AZ Alkmaar. I nerazzurri, nonostante non ritengano una priorità i movimenti in mediana, tengono viva anche la pista che porta a Schouten del Bologna.