Cesarano su Torreira: "Fa bene il Napoli ad insistere ma guai a ripetere la situazione Icardi"

Il giornalista Rino Cesarano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento della squadra azzurra in vista della prossima sessione di mercato: "Torreira? Si, ha intensità ed esperienza internazionale. Ha qualcosa di diverso rispetto ad Allan anche se gli somiglia tanto dal punto di vista somatico. Ma non dobbiamo illuderci: credo che l'Arsenal voglia tenere Torreira, e lui guadagna già tanto. Fa bene che il Napoli insiste ma fino ad un certo punto, non bisogna ripetere la situazione di Icardi".