Champions, PSV eliminato al secondo turno preliminare: quale futuro per Lozano?

Non basta il 3-2 dell'andata, il Psv è stato appena eliminato al secondo turno preliminare di Champions League dal Basilea che ha ribaltato il risultato vincendo in casa 2-1. A questo punto viene da chiedersi quale sarà il futuro di Hirving Lozano, talento messicano accostato da tempo al Napoli. Per lui maglia da titolare e 75' in campo senza lasciare il segno.