Che beffa per James: lascerà l'Everton, ma non sa dove andare

James Rodriguez lascerà l'Everton. Il colombiano, come riportato dal Mundo Deportivo, ha già avuto un colloquio col tecnico Rafa Benitez e molto probabilmente saluterà i toffees in questa attuale finestra di mercato. Inoltre il giocatore non sarà a disposizione per la prima giornata di campionato a causa del Covid-19. Una cosa è certa: James andrà via. Ma c'è un problema, non ci sono offerte.