Che fine ha fatto il primo acquisto del Napoli?

Gol assist, rovesciata show, grandi prestazioni. Poi, però, Mattia Zaccagni s'è fermato. L'esterno del Verona, accostato al Napoli, per molti il primo acquisto in vista del prossimo anno, ha segnato l'ultimo gol proprio contro il Napoli lo scorso 24 gennaio. Da due mesi non incide. Ne ha giocate altre otto di partite senza lasciare il segno, pur partendo sempre da titolare. Una leggera flessione che coincide anche con le difficoltà riscontrate dalla propria squadra. Il Verona è reduce da tre ko consecutivi. Il Napoli, ovviamente, osserva interessato.