Che fine ha fatto James? Ha recuperato dall'infortunio, ma Zidane lo esclude dai convocati

Prosegue l'anno da incubo di James Rodriguez. Fuori da novembre per due infortuni - gli ennesimi degli ultimi anni - il colombiano si allena da diverse settimane in gruppo ma Zidane è tornato a non prenderlo in considerazione. James è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la prima sfida dell'anno contro il Getafe, così come Mariano Diaz, altro giocatore in uscita. Significativa l'esclusione di James, arrivata nonostante l'infortunio anche di Lucas Vazquez, oltre a quelli di Asensio ed Hazard.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Courtois, Areola, Altube.

Difensori: Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Odriozola, Mendy

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Attaccanti: Benzema, Bale, Jović, Vinicius Jr., Rodrygo