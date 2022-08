Che fine ha fatto Kepa? E' rimasto al Chelsea, ma in 5 partite ha raccolto 0 minuti

Ad un tratto il Napoli era ad un passo da Kepa Arrizabalaga del Chelsea, poi ha scelto di puntare su Keylor Navas

Ad un tratto il Napoli era ad un passo da Kepa Arrizabalaga del Chelsea, poi ha scelto di puntare su Keylor Navas e alla fine, salvo sorprese, resterà con Meret e Sirigu. Lo spagnolo dei Blues intanto è rimasto in Inghilterra ma non è protagonista, anzi in cinque gare di campionato non ha mai giocato, zero minuti, quindi si prospetta per lui un altro anno in panchina.