Che sorpresa: Milik guadagnerà più di Immobile e Zapata, ingaggio diverso dal suo valore

Il calcio è strano, si lega a determinate circostanze e coincidenze. Prendete Arek Milik: in quattro anni di Napoli, complice la sfortuna ma non solo, non è mai riuscito a emergere e ha segnato appena 48 gol totali. Immobile, della Lazio, ne ha segnati 39 solo nella scorsa stagione. Eppure, col passaggio alla Roma, Milik andrà a guadagnare decisamente di più rispetto all'ultimo cannoniere del campionato (che col rinnovo appena siglato si avvicina ai 4 milioni di stipendio). Ma Milik guadagnerà anche molto più di Zapata, 47 gol in due straordinari anni all'Atalanta. Conclusione banale: non sempre gli stipendi sono proporzionati al valore reale di un giocatore, spesso dipende tutto, appunto, dalle circostanze: la Roma ha bisogno di un bomber, l'unico libero è Milik, per questo lo si corteggia convincendolo con un ricco ingaggio. Che non rispecchia, almeno fino ad oggi, il suo reale valore.