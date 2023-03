Cheddira non pensa alla Serie A (e al Napoli): "Voci fanno piacere, ma testa al Bari"

Walid Cheddira nel mirino della Serie A (Napoli in pole position) oramai da settimane. Di questo e non solo l'attaccante ha parlato

TuttoNapoli.net

Walid Cheddira nel mirino della Serie A (Napoli in pole position) oramai da settimane. Di questo e non solo l'attaccante ha parlato nel corso di un'intervista concessa a FanPage: “Al momento sono solo voci ma mi fanno piacere e mi spingono a lavorare ancora di più. Il mio pensiero è qua a Bari per arrivare in Serie A con questa squadra".