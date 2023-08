Cheddira saluta Bari: "Mi avete accolto come un figlio. È stato un colpo di fulmine"

L'attaccante italo-marocchino ha voluto pubblicare attraverso i propri social una lettera aperta per salutare il popolo del 'San Nicola'

Manca oramai solo l'ufficialità per il passaggio di Walid Cheddira dal Bari al Frosinone (via Napoli che lo acquisterà). L'attaccante italo-marocchino, però, ha voluto pubblicare attraverso i propri social una lettera aperta per salutare il popolo del 'San Nicola':

"Mia cara Bari, è arrivata l'ora di salutarci. Sono arrivato due anni fa, in punta di piedi ma con tutta la voglia del mondo di incidere. Perché giocare per una piazza così importante è un privilegio che in pochi possono vivere. E lo ricorderò per sempre. È stato un colpo di fulmine. In un anno, la promozione dalla C alla B. Poi, il sogno Serie A. L'abbiamo sfiorata, ci abbiamo creduto assieme.

È stato un viaggio bellissimo. Voglio ringraziare la società, i miei compagni e voi tifosi: mi avete accolto come un figlio, ve ne sarò sempre grato. Vi voglio bene, grazie di tutto".