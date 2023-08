Cheddira subito avversario del Napoli? L'indizio sul trasferimento al Frosinone

TuttoNapoli.net

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Bari-Parma, in campo tra circa un'ora per i trentaduesimi di Coppa Italia. Qualche sorpresa nella squadra di Pecchia, che schiera dall'inizio Bonny come prima punta, con Benedyczak, Sohm e Man alle sue spalle. La grande novità è in porta, dove parte dall'inizio Edoardo Corvi e non Leandro Chichizola. In difesa non recupera Delprato, al suo posto Coulibaly con Zagaritis a sinistra. Nel Bari niente Cheddira, ad un passo dal Frosinone, oltre a Maiello e Menez che non vengono rischiati dal tecnico. In avanti c'è Scheidler con Nasti e Morachioli, mentre in porta fiducia in Frattali.