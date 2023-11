Chelsea a caccia di un bomber: Osimhen primo nome, ma non mancano le alternative

Proseguono le difficoltà di casa Chelsea, nel weekend per i Blues è arrivata un'altra sconfitta, un pesante poker rimediato contro il Newcastle.

Proseguono le difficoltà di casa Chelsea, nel weekend per i Blues è arrivata un'altra sconfitta, un pesante poker rimediato contro il Newcastle. Il manager Pochettino è impaziente, vuole dei rinforzi a gennaio, in particolare per andare a rinforzare il proprio reparto avanzato. Il primo nome messo nel mirino è quello di Victor Osimhen, ma stando a quanto riferisce il Mirror il Napoli avrebbe altresì già chiarito che il nigeriano non è in vendita a gennaio.

Ed ecco che i londinesi allora vagliano soluzioni alternative: uno di questi è Ivan Toney, di rientro dalla squalifica rimediata dalla FA per ripetute violazioni al codice comportamentale, ma non è l'unico. Altri nomi considerati sono quelli del messicano Santiago Gimenez (nell'immagine di copertina dell'articolo in azione contro la Lazio) del Feyenoord, di Victor Boniface del Bayer Leverkusen e il giovane sloveno Benjamin Sesko del Lipsia. Piacerebbe anche Evan Ferguson, che però ha appena rinnovato il proprio vincolo contrattuale con il Brighton.