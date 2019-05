Chelsea, Abramovich come ADL: una clausola da 5,5 può liberare Sarri per la Juventus

Maurizio Sarri è tra i principali candidati per la panchina della Juventus che verrà. Secondo il quotidiano 'La Repubblica' , per il club bianconero non sarebbe un problema pagare l'indennizzo per liberare l'ex allenatore del Napoli dal contratto col Chelsea con due anni di anticipo: si tratta di una clausola da 5.5 milioni di euro, che cautelerebbe anche Abramovich qualora dovesse decidere di esonerare l'allenatore attualmente alla guida dei blues.