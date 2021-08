Chelsea ad un passo da Lukaku, ma l'Inter deve ancora 55 milioni allo United

Il tabloid inglese The Sun svela la cifra che l'Inter deve ancora versare nelle casse del Manchester United per l'acquisto, definito due stagioni fa, del centravanti belga Romelu Lukaku, oggi in trattativa per il trasferimento al Chelsea. Il club nerazzurro - si legge - deve ancora ai red devils 47 milioni di sterline, ovvero 55 milioni di euro. Non solo. Il Manchester United in occasione della sua cessione s'è anche assicurato una percentuale sulla rivendita, che oscilla tra il 4 e il 5%. Non poco per un trasferimento di questa portata: per intenderci, se l'Inter dovesse cedere Lukaku al Chelsea per 120 milioni di euro, 5-6 milioni andrebbero allo United. Che nel frattempo aspetta i 55 mancanti pattuiti al momento della cessione.