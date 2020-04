Chelsea, esercitata clausola per il rinnovo di Giroud: si allontana Mertens?

Il Chelsea, riporta 'Sky', ha esercitato la clausola per prolungare il contratto di Olivier Giroud per una ulteriore stagione. L'attaccante francese, a gennaio nel mirino di Inter e Lazio, è ora legato ai blues da un contratto in scadenza nel 2021. Viste le ultime voci circa un interesse degli inglesi per Mertens, questo può essere colto come un segnale importante in tal senso.