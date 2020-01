Chelsea, l'annuncio di Lampard in conferenza: "Mertens non arriva e Giroud resta"

Conferenza stampa 'illuminante' per Frank Lampard. Alla vigilia della sfida contro il Leicester, l'allenatore del Chelsea ha fatto chiarezza su alcune voci di mercato. Su Mertens, accostato ai Blues, il tecnico ha spiegato che non sarà acquistato con un secco "no" mentre su Giroud, accostato a Inter e Lazio, Lampard ha spiegato che la punta non partirà.