Chelsea, l’insider: "Emerson spinge, colloqui positivi tra Napoli e Chelsea"

Il Napoli vuole acquistare un terzino sinistro ed Emerson Palmieri sembra l'obiettivo numero uno per la fascia. Indiscrezioni sull'operazione di mercato arrivano dal giornalista norvegese Andreas Korssund, corrispondente del Chelsea per NMSporten, che scrive su Twitter: "Chelsea e Napoli sono ancora in trattativa. Finora colloqui positivi. Emerson sta spingendo per arrivare al Napoli. Il Chelsea vuole 20 milioni di euro e il Napoli vorrebbe chiudere l'affare sui 15 milioni di euro".

Chelsea and Napoli are still in talks. Positive talks so far. Emerson is pushing to get his move to Napoli. Chelsea want € 20m and Napoli are comfortable agreeing on a fee of around € 15m. #CFC https://t.co/gkURw9TPJk