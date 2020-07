Chelsea, Lampard non ci sta a cedere l'ex azzurro Jorginho: "Fa parte del progetto"

"Jorginho? Fa parte del progetto". Frank Lampard non ha dubbi sul centrocampista ex Napoli: al termine del match vinto contro il Watford ha voluto allontanare le voci di mercato sul giocatore italo-brasiliano. Il manager del Chelsea ha poi analizzato il successo ai microfoni ufficiali del club: "Sono soddisfatto della prestazione. Abbiamo giocato molto bene anche dal punto di vista difensivo. Da adesso in poi in ogni match ci sarà pressione".