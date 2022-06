Chelsea, niente Koulibaly? Si lavora per chiudere per il centrale Akè del City

Il Chelsea sta lavorando per rinforzare la difesa. Tra i nomi fatti negli ultimi giorni ci sono quelli di De Ligt e Koulibaly

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea sta lavorando per rinforzare la difesa. Tra i nomi fatti negli ultimi giorni ci sono quelli di De Ligt e Koulibaly. Matteo Moretto, giornalista attento alle vicende in Spagna, sui suoi social fa sapere che i Blues stanno lavorando per chiudere il primo acquisto in difesa. Si tratta di Nathan Aké dal City, sul tavolo quasi 40 milioni.