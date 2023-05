Chelsea, Osimhen obiettivo numero uno di Pochettino: maxi-richiesta di ADL non spaventa

Ci siamo, ancora poche ore e Mauricio Pochettino sarà il nuovo allenatore del Chelsea.

Ci siamo, ancora poche ore e Mauricio Pochettino sarà il nuovo allenatore del Chelsea. I media inglesi sono sicuri che il tecnico argentino ha già chiesto un portiere, un centrocampista centrale e una prima punta. Il nome in cima alla lista è Victor Osimhen. Osservatori dei Blues erano già in tribuna a Monza per assistere da vicino alla partita del nigeriano. La valutazione di De Laurentiis di 150 milioni non spaventa Todd Boehly, la trattativa può partire nelle prossime settimane.