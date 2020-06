Chelsea su Cr7 con 120 mln, dalla Spagna: "Juve ben disposta"

Il Chelsea sarebbe pronto a offrire 120 milioni di euro per arrivare a Cristiano Ronaldo. Una clamorosa, se confermata, indiscrezione arrivata nei giorni scorsi dalla Spagna, e diventata prevedibilmente un tema di discussione sui social. Detto che al momento la notizia è tutta da verificare (i Blues hanno praticamente definitivo l’arrivo di Timo Werner e puntano a profili molto più “verdi” come Havertz e Chilwell), sempre dalla Spagna arriva anche il commento di Manolete, caporedattore di AS, secondo il quale la Juve sarebbe disponibile a valutare offerte per il fuoriclasse portoghese: “Ora in Italia e Inghilterra scrivono che il Chelsea potrebbe offrire 120 milioni per Ronaldo e la Juventus lo vede di buon occhio. È chiaro che il portoghese ha dato il meglio a Madrid e ora è il momento di cercare nuova aria e i suoi buoni euro”.