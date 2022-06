Chelsea su Koundé, ma per Tuchel non è una priorità: si punterà su Koulibaly?

Jules Koundè resta in stand-by. Il Chelsea si sta muovendo per trovare un nuovo difensore centrale dopo la partenza di Rudiger

Jules Koundè resta in stand-by. Il Chelsea si sta muovendo per trovare un nuovo difensore centrale dopo la partenza di Rudiger, ma al momento il centrale del Siviglia non è una priorità di Thomas Tuchel: i Blues attendono di capire quali saranno le richieste da parte del tecnico. A riportarlo è Marca. Possibile che la richiesta del tecnico sia Koulibaly.