Chelsea, Thiago Silva chiama Dybala: "E' un fuoriclasse, ci aiuterebbe tantissimo"

"Pulisic al Milan? È un bravo ragazzo e un giocatore fantastico".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente a Silverstone per il GP d’Inghilterra di Formula Uno, il difensore del Chelsea Thiago Silva, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle voci di mercato e delle cessione in casa dei Blues: "Dybala al Chelsea? Gli ho chiesto se è vero ma non mi ha detto nulla. Mi piacerebbe averlo con noi, è un fuoriclasse e ci aiuterebbe tantissimo".

Pulisic al Milan? È un bravo ragazzo e un giocatore fantastico. Lo scorso anno non ha avuto grande possibiltà di giocare con noi. Non so se andrà al Milan al cento per cento, ma se dovesse andare farebbe sicuramente bene.

Sul nuovo rossonero Loftus-Cheek: "Lui farà sicuramente bene. Le grandi squadre passano momenti così, ma poi tornano a essere grandi".