Chelsea, Tuchel rivela: "Kepa aveva chiesto di andare via, ma nessuna offerta lo convinceva"

Prima di Navas e prima di confermare Meret, il Napoli era sulle tracce di Kepa del Chelsea. Lo spagnolo alla fine è rimasto in Premier e la motivazione è stata data dal tecnico dei Blues, Thomas Tuchel: “Siamo molto contenti che Kepa sia rimasto con noi. Ha cercato di andare via, ma tutte le opzioni che gli sis ono presentante non erano soddisfacenti. Lo ritengo pronto per giocare" le sue parole.