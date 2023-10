Chi è Gronbaek: il centrocampista 2001 del Bodo/Glimt nel mirino del Napoli per gennaio

Mezz'ala, duttile, capace di segnare e dare qualità. Sembra il perfetto sostituto di Zielinski per il prossimo anno

Tre milioni di euro non sono esattamente bruscolini per il Bodo Glimt. La squadra norvegese è prima in classifica davanti al Viking - 2 titoli di campione contro 56 - con tre punti di vantaggio anche grazie ai gol di Albert Grønbæk, finito nel mirino del Napoli per il mercato di gennaio. Quei tre milioni erano anche il record per un trasferimento per l'AGF, club danese, che aveva così monetizzato per il ventunenne un'estate fa. Un affare per tutti, visto che i norvegesi dovevano sostituire Hugo Vegard Vetlesen, passato al Bruges per 7,5 milioni di euro, la più alta vendita di un club norvegese nella storia dopo John Carew (8 milioni al Valencia, dal Rosenborg).

Il direttore sportivo dell'AGF, l'ex centrocampista della nazionale norvegese Stig Inge Bjørnebye, si pronunciò così nell'agosto del 2022, quando ufficializzò, di fatto, il passaggio al Bodo Glimt. "È davvero una buona opportunità sia per il Grønbæk che per noi come club. Ora stiamo vendendo uno dei nostri giocatori sviluppati internamente in Europa con un accordo che è soddisfacente per tutte le parti, e per il giocatore stesso si tratta di un club entusiasmante e attraente in cui arriverà". Forse non la penserà così adesso, dopo che al primo anno completo in Eliteserien ha già siglato 8 gol, attirando l'attenzione di parecchi club. Come, appunto, il Napoli.

Mezz'ala, duttile, capace di segnare e dare qualità. Sembra il perfetto sostituto di Zielinski per il prossimo anno, ma è meglio muoversi rapidamente visto che anche altri club di Premier League lo stanno seguendo. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027 a giugno, è valutato 8,5 milioni di euro e il Bodo si è già tutelato acquistando Jeppe Kjaer dall'Ajax.