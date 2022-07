Chi è il sostituto di Mertens?

Cedere e poi acquistare. La filosofia del Napoli è chiara ormai da tempo. Servono uscite per nuovi ingressi

Cedere e poi acquistare. La filosofia del Napoli è chiara ormai da tempo. Servono uscite per nuovi ingressi. Così per Insigne al Toronto è arrivato Kvara e a destra non ci sarà nessun ingresso con Politano e Lozano al momento blindati. In attacco possibile un esterno se esce Ounas e una punta se parte Petagna ma sorge spontanea una domanda: chi sarà il sostituto di Mertens? Il belga ha segnato 13 gol lo scorso anno, è stato il bomber più proficuo dopo Osimhen, eppure la società non ha ancora preso il sostituto e non è detto lo prenderà. Forse per il passaggio al 4-3-3? I tifosi aspettano e Spalletti anche.