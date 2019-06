Chiariello: "Insigne, Manolas, Lozano: Raiola ha in mano tutti i nomi caldi di mercato..."

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, il consueto appuntamento con l'editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: "Ogni giorno c'è una sorpresa. Quella di oggi è che Albiol ci vuole lasciare. Se leggiamo i due quotidiani sportivi per eccellenza aprono con l'addio di Albiol e il sostituto Manolas. Qui, non c'è nessuna trattativa con la Roma perchè si deve trattare solo con Raiola. Si può pensare ad un unico pensiero diabolico dato che Raiola ha in mano tutti i giocatori di cui si parla: Manolas, Insigne, Lozano. Io dico che il messicano di cui tutti i napoletani parlano non lo vedremo neanche con il binocolo".