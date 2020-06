Chiariello: "Trattativa avanzata per Karbownik! Boniek l'ha consigliato a Giuntoli che se n'è innamorato"

Michal Karbownik, terzino del Legia Varsavia, è un giocatore che piace tanto al Napoli. Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Super Sport: "Grazie ai buon auspici del procuratore di Elmas, il Napoli sta trattando col Legia sulla base di 7 milioni. Inizialmente l'offerta era di 4 milioni, poi la società azzurra è salita fino a 7, quotazione con la quale pare si possa chiudere l'accordo. Con l'agenzia che gestisce il terzino non ci sono problemi. Karbownik è titolare della Nazionale Under 19, è un bel mancino di media taglia, ha buona forza fisica e piede educato. A Giuntoli l'ha raccomandato Boniek in persona. Giuntoli è innamorato di questo talento. C'è un vantaggio importantissimo: è un Under e non toglierebbe posto a nessuno e consentirebbe a Ghoulam di avere un'ultima chance dato che il Napoli non può venderlo, dopo due anni di stop non se lo prende nessuno".