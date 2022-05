Chiellini affronterà ancora una volta Insigne: saranno rivali anche in America

Col dirigente dei Los Angeles FC, l'oramai quasi ex difensore della Juventus si vedrà per definire i dettagli

Giorgio Chiellini è sempre più vicino al passaggio in Major League Soccer. Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, a Londra, in occasione della gara tra Italia e Argentina a Wembley, ci sarà un contatto tra il giocatore e Will Kuntz. Col dirigente dei Los Angeles FC, l'oramai quasi ex difensore della Juventus si vedrà per definire i dettagli di un trasferimento che sarà effettivo da fine giugno.