Chiellini non smette e vola in MLS come Insigne: manca solo la firma

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Giorgio Chiellini e i Los Angeles FC hanno chiuso l'accordo per il trasferimento in MLS dell'ormai ex capitano della Nazionale. Nelle ultime ore, riporta 'Sky', sono stati definiti anche gli ultimi dettagli del contratto e, a questo punto, manca solo la firma: classe '84, il difensore italiano chiuderà quindi la sua carriera in California.